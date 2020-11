HOY COMIENZA LA CUARTA FECHA DE LA COPA LIGA PROFESIONAL

Atlético Tucumán, líder de la Zona 1, recibirá hoy a las 21:15 a Racing en el Monumental José Fierro en lo que será el partido que abrirá la cuarta fecha de la Copa Liga Profesional. El encuentro se juega de manera anticipada ya que la Academia, que no ha sumado puntos en lo que va del nuevo torneo, debe recibir el martes a Flamengo de Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Además, esta fecha tendrá la particularidad de que Boca y River jugarán el viernes. También por sus compromisos de Copa Libertadores de la semana que viene, los dos colosos del fútbol se presentarán mañana ante Lanús y Banfield, respectivamente.

Copa Liga Profesional – 4º fecha – Partidos:

Jueves:

21:15: Atlético Tucumán vs Racing

Viernes:

17:10: Arsenal vs Unión

19:20: Boca vs Lanús

21:30: Banfield vs River

Sábado:

17:10: Colón vs Defensa y Justicia

19:20: Huracán vs Vélez

21:30: Independiente vs Central Córdoba

Domingo:

17:10: Estudiantes vs Aldosivi

19:20: Patronato vs Gimnasia

21:30: San Lorenzo vs Argentinos

Lunes:

19:00: Godoy Cruz vs Rosario Central

21:15: Newell’s vs Talleres

Posiciones – Zona 1:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Atlético Tucumán 9 3 3 0 0 9 3 +6 2 Arsenal 4 3 1 1 1 3 2 +1 3 Unión 4 3 1 1 1 3 3 0 4 Racing Club 0 3 0 0 3 1 8 -7

-Los 2 primeros clasifican a la Fase Campeonato.

-Los 2 últimos pasan a la Fase Complementaria.

Posiciones – Zona 2:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Colón 7 3 2 1 0 6 1 +5 2 Independiente 5 3 1 2 0 2 1 +1 3 Defensa y Justicia 2 3 0 2 1 2 5 -3 4 Central Córdoba 1 3 0 1 2 2 5 -3

Posiciones – Zona 3:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Banfield 9 3 3 0 0 8 3 +5 2 River Plate 6 3 2 0 1 4 4 0 3 Rosario Central 3 3 1 0 2 5 7 -2 4 Godoy Cruz 0 3 0 0 3 1 4 -3

Posiciones – Zona 4:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Talleres 7 3 2 1 0 5 2 +3 2 Boca Juniors 6 3 2 0 1 4 2 +2 3 Newell’s 3 3 1 0 2 5 7 -2 4 Lanús 1 3 0 1 2 4 7 -3

Posiciones – Zona 5:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 San Lorenzo 7 3 2 1 0 6 1 +5 2 Argentinos 4 3 1 1 1 1 1 0 3 Aldosivi 4 3 1 1 1 2 4 -2 4 Estudiantes 1 3 0 1 2 0 3 -3

Posiciones – Zona 6: