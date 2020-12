COMIENZA LA SEGUNDA FASE DE LA COPA DIEGO MARADONA

La Copa Diego Armando Maradona iniciará hoy su segunda fase, donde los equipos se dividirán entre la Zona Campeonato y la Zona Complementación de Copa. Cabe aclarar que los de la primera lucharán por el título (se computa como Copa Nacional) y un pasaje a la Libertadores 2021; mientras que los de la Zona Complementación a lo máximo que aspiran es a un cupo en la Sudamericana 2022.

Cada grupo tiene 6 equipos y juegan todos contra todos a un partido. Los ganadores de las Zonas Campeonato A y B jugarán la final; mientras que los ganadores de las Zonas Complementación juegan entre sí un partido y el ganador enfrenta al perdedor de la final por el título para el cupo internacional en 2022.

Copa Diego Maradona – Zona Campeonato “A” – Partidos:

Sábado 19:20: Boca vs Arsenal

Domingo 19:20: River vs Argentinos

Domingo 21:30: Huracán vs Independiente

Copa Diego Maradona – Zona Campeonato “B” – Partidos:

Sábado 17:10: Colón vs Gimnasia

Sábado 21:30: San Lorenzo vs Talleres

Lunes 21:30: Atlético Tucumán vs Banfield

Copa Diego Maradona – Zona Complementación “A” – Partidos:

Domingo 17:10: Unión vs Defensa y Justicia

Domingo 17:10: Aldosivi vs Lanús

Lunes 17:10: Rosario Central vs Patronato

Copa Diego Maradona – Zona Complementación “B” – Partidos:

Viernes 21:10: Vélez vs Racing

Sábado 17:10: Newell’s vs Estudiantes

Lunes 19:20: Central Córdoba vs Godoy Cruz