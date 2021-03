COMIENZA LA TEMPORADA 2021 DE LA PRIMERA NACIONAL

Con dos partidos se inicia hoy la nueva temporada de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, que entregará dos ascensos a la Liga Profesional 2022. A las 18, San Martín recibirá a Atlético Rafaela en San Juan y a las 20:10 Nueva Chicago será local de Mitre de Santiago del Estero.

En total son 35 equipos, que están divididos en dos zonas: una de 17 y otra de 18. El ganador de cada grupo jugará la final por el primer ascenso; mientras que del segundo al cuarto ubicado disputarán el reducido por el segundo boleto a Primera.

El fixture de la jornada incial:

Zona A:

Viernes:

20:10: Nueva Chicago vs Mitre

Sábado:

17:30: Gimnasia (Mendoza) vs Agropecuario

19:10: Almirante Brown vs Estudiantes (Buenos Aires)

21:15: Belgrano vs Tigre

Domingo:

18:00: Estudiantes (Rio Cuarto) vs Deportivo Maipú

19:00: San Martín (Tucumán) vs Alvarado

Lunes:

17:10: Riestra vs Quilmes

Martes:

21:10: Chacarita vs Atlanta

Zona B:

Viernes:

18:00: San Martín (San Juan) vs Atlético Rafaela

Sábado:

17:10: Defensores de Belgrano vs Instituto

17:10: San Telmo vs Barracas Central

17:10: Villa Dálmine vs Independiente Rivadavia

17:30: Santamarina vs Gimnasia (Jujuy)

19:30: All Boys vs Deportivo Morón

Domingo:

17:10: Brown (Arrecifes) vs Guillermo Brown (Puerto Madryn)

20:00: Güemes (Santiago del Estero) vs Ferro

Lunes:

21:30: Almagro vs Tristán Suárez