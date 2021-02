COMIENZA LA TERCERA FECHA DE LA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Con tres partidos se inicia hoy la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El partido más destacado de la jornada será el interzonal protagonizado por Argentinos y Vélez, que se jugará a las 21:30 en La Paternal.

Uno de los encuentros más esperados de la fecha será el que jugarán mañana Banfield y Colón a las 17:10, ya que ambos están punteros de la Zona 1. Además, Independiente revibirá a Gimnasia y San Lorenzo a Central Córdoba.

El domingo en tanto será el turno de River y Boca. Los dos más grandes del país enfrentarán a los recientemente ascendidos: el Millo visitará a Platense a las 17:10, mientras que el Xeneize recibirá a Sarmiento a las 21:30 en la Bombonera. Además Estudiantes, el otro líder de la Zona 1, se las verá con Racing en La Plata.

Copa de la Liga Profesional – 3º fecha – Partidos:

Viernes:

19:15: Aldosivi vs Arsenal

19:15: Defensa y Justicia vs Patronato

21:30: Argentinos vs Vélez

Sábado:

17:10: Banfield vs Colón

17:10: Talleres vs Newell’s

19:20: Independiente vs Gimnasia

21:30: San Lorenzo vs Central Córdoba

Domingo:

17:10: Platense vs River

19:20: Estudiantes vs Racing

21:30: Boca vs Sarmiento

Lunes:

19:15: Unión vs Lanús

21:30: Rosario Central vs Godoy Cruz

21:30: Atlético Tucumán vs Huracán

Posiciones – Zona 1:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Colón 6 2 2 0 0 5 0 +5 2 Banfield 6 2 2 0 0 4 0 +4 3 Estudiantes 6 2 2 0 0 4 1 +3 4 River Plate 3 2 1 0 1 4 2 +2 5 Platense 3 1 1 0 0 1 0 +1 6 Godoy Cruz 3 2 1 0 1 2 3 -1 7 San Lorenzo 3 2 1 0 1 2 3 -1 8 Central Córdoba 3 2 1 0 1 2 4 -2 9 Rosario Central 3 2 1 0 1 2 4 -2 10 Aldosivi 1 2 0 1 1 3 4 -1 11 Racing Club 1 2 0 1 1 2 4 -2 12 Argentinos 0 2 0 0 2 1 3 -2 13 Arsenal 0 2 0 0 2 1 4 -3

-Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.