CON EL SUPERCLÁSICO COMO EJE, ASÍ SE JUEGA LA QUINTA FECHA DE LA COPA DE LA LIGA

Boca recibirá a River el domingo a las 18 en La Bombonera, en lo que será el partido que se lleve todas las miradas de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El Superclásico corresponde al Interzonal que se disputa una vez por jornada.

Hoy la 5ta se inicia con tres partidos: a las 19:15 Aldosivi recibirá en Mar del Plata a Cental Córdoba, a las 21:30 Unión será local en Santa Fe de Gimnasia y a las 21:30 también se enfrentarán Huracán y Lanús en el palacio Tomás Adolfo Ducó.

En otro partidos destacados de la fecha, Racing visitará mañana a Platense en Vicente López a las 17:10, mientras que a las 21:30 en La Plata chocarán dos de los equipos con mejor rendimiento: el Estudiantes de Zielinski recibe a Colón, único equipo que hasta aquí ganó todos sus encuentros.

El domingo San Lorenzo visita a Banfield a las 21:30 e Independiente cerrará la 5ta recibiendo a Sarmiento el lunes, también a las 21:30.

Copa de la Liga Profesional – 5º fecha – Partidos:

Viernes:

19:15: Aldosivi vs Central Córdoba – Zona 1

21:30: Unión vs Gimnasia – Zona 2

21:30: Huracán vs Lanús – Zona 2

Sábado:

17:10: Platense vs Racing – Zona 1

17:10: Talleres vs Vélez – Zona 2

19:20: Argentinos vs Godoy Cruz – Zona 1

19:20: Defensa y Justicia vs Newell’s – Zona 2

21:30: Estudiantes vs Colón – Zona 1

Domingo:

18:00: Boca vs River – Interzonal

21:30: Banfield vs San Lorenzo – Zona 1

Lunes:

19:15: Rosario Central vs Arsenal – Zona 1

19:15: Atlético Tucumán vs Patronato – Zona 2

21:30: Independiente vs Sarmiento – Zona 2