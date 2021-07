CON LA APP “MI ARGENTINA” SE PUEDE TENER EL CARNET DE VACUNACIÓN DIGITAL

El secretario de Modernización del Estado, Martin Güemes, explicó sobre el funcionamiento del certificado digital de vacunación que se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina.

Las personas podrán descargar de forma gratuita desde sus celulares la app Mi Argentina desde los sistemas operativos de Android y también iOS. Tendrán que completar sus datos personales como nombre y apellido, número de CUIL, fecha de nacimiento, correo y generar una contraseña. También podrán cargarlos escaneando el código de barra que se encuentra en el Documento Nacional de Identidad. Luego deberán validar su identidad una vez instalada la aplicación.

“Funciona en todos los celulares y además se lo puede bajar desde una computadora” remarcó Güemes.

“La idea es buscar incentivar la vacunación, no restringir derechos y avanzar en este paso” enfatizó el funcionario haciendo referencia a que cuando alguien se vacuna no es un beneficio particular, sino un beneficio colectivo.