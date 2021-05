CONFIRMADO: LA COPA AMÉRICA SE JUGARÁ EN BRASIL

Conmebol confirmó hace instantes que Brasil será el país organizador de la Copa América 2021, luego de que ayer se decidiera dar de baja a la Argentina. Tras una reunión de los dirigentes por zoom en la mañana de hoy, el ente que regula el fútbol sudamericano decidió que Brasil organice por segunda vez consecutiva el torneo continental (se jugó allí la última, en 2019).

Aún Conmebol no anunció si cambiará el partido inaugural ni cuáles serán las sedes. Las fechas inciales eran el 13 de junio el comienzo y el 10 de julio la gran final. Teniendo en cuenta que Brasil es el país anfitrión es probable que el primer encuentro no sea Argentina vs Chile como estaba previsto, sino los locales ante Venezuela.

En un mensaje posterior, el organismo destacó: “¡Brasil recibirá a la CONMEBOL Copa América 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al presidente Jair Bolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol por abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo. ¡Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas!”.

Esta será la sexta ocasión en que Brasil organizará una Copa América. Previamente lo había hecho en las ediciones de 1919, 1922, 1949, 1989 y 2019. En este último torneo, el seleccionado local se alzó con el título tras vencer a Perú por 3-1 en la final que se disputó en el estadio Maracaná.