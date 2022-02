Confirmado: River jugará en Salta por la Copa Argentina

El Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, confirmó que River Plate jugará en Salta por la Copa Argentina, pero no será ese el único partido que se dispute en el estadio mundialista.

“En el estadio Padre Ernesto Martearena, me reuní con Alex Ganly, director de Organización de Eventos Deportivos de Torneos y definimos a nuestra provincia como sede de la Copa Argentina. River será el primero de los equipos grandes en venir en esta instancia y estamos trabajando para la llegada de los demás clubes populares del país», dijo el mandatario salteño.

Por 32avos de final jugarán en la provincia: River Plate vs. Laferrere; Talleres de Córdoba vs. Güemes de Santiago del Estero y Atlético Tucumán vs. Brown De Adrogué.