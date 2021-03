CONFUSO SINIESTRO VIAL EN SALTA: LO HABRÍAN CHOCADO DESDE ATRÁS PARA ROBARLE

Un confuso siniestro vial se produjo en la Circunvalación Oeste, en un tramo perteneciente a la ciudad de Salta. Según un testigo, un automóvil habrías sido embestido desde atrás en la autopista por una camioneta y los ocupantes del vehículo de gran porte le habrían robado sus pertenencias al conductor. Debido al golpe que recibió, el auto salió violentamente del camino.

TESTIMONIOS CONFUSOS

El móvil de MULTIVISIÓN se dirigió al lugar del siniestro y logró dialogar con el conductor damnificado. Allí, el joven de nombre Miguel dijo que le quisieron robar. “Yo venía de una fiesta, pero no los conozco. No choqué contra nada, sino hubiera terminado mal. Vi un auto negro que me chocó de atrás y me golpearon la boca, me robaron, no tengo nada”, señaló.

Por otro lado, un testigo afirmó que conoce al conductor atacado y que el vehículo que lo embistió desde atrás fue una camioneta blanca. “Yo lo conozco, se llama Miguel, me dijo que venía de una fiesta y que discutió con estas personas. Era una camioneta blanca y cuando se fueron se llevaron los pedazos que quedaron en el piso”, contó.