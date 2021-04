CONMEBOL CONFIRMÓ QUE HABRÁ DOBLE FECHA DE ELIMINATORIAS ANTES DE LA COPA AMÉRICA

El ente que regula el fútbol sudamericano confirmó en la tarde de hoy que habrá doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas antes del inicio de la Copa América Argentina-Colombia 2021. Las jornadas 7 y 8 se jugarán entre el 3 y 8 de junio, 5 días antes del inicio de la Copa, pautado para el domingo 13.

La reprogramación se produce luego de la cancelación de los partidos que debían disputarse en marzo. Las fechas 5 y 6, las que no se jugaron en aquel momento, serán recuperadas entre los meses de setiembre, octubre y noviembre, en días a definir.

De esta manera, la Selección Argentina recibirá el jueves 3 de junio a Chile y visitará a Colombia el martes 8 en Barranquilla. Las fechas 5 y 6, donde debía recibir a Uruguay y visitar a Brasil, se disputarán entre septiembre y noviembre, como estipuló Conmebol.

Con esta reprogramación, la Selección enfrentará a Chile dos veces en diez días. Primero por Eliminatorias y luego, el 13/6, en el debut por la Copa América, como local en el Monumental. Jugadas cuatro fechas de Eliminatorias, Argentina marcha segunda con 10 puntos, a dos del líder Brasil.

La 7º fecha de Eliminatorias – Jueves 3 de junio:

Uruguay vs Paraguay

Perú vs Colombia

Brasil vs Ecuador

Bolivia vs Venezuela

Argentina vs Chile

La 8º fecha de Eliminatorias – Martes 8 de junio:

Colombia vs Argentina

Venezuela vs Uruguay

Paraguay vs Brasil

Chile vs Bolivia

Ecuador vs Perú

Posiciones – Eliminatorias Sudamericanas:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Brasil 12 4 4 0 0 12 2 +10 2 Argentina 10 4 3 1 0 6 2 +4 3 Ecuador 9 4 3 0 1 13 6 +7 4 Paraguay 6 4 1 3 0 6 5 +1 5 Uruguay 6 4 2 0 2 7 7 0 6 Chile 4 4 1 1 2 6 6 0 7 Colombia 4 4 1 1 2 6 11 -5 8 Venezuela 3 4 1 0 3 2 6 -4 9 Perú 1 4 0 1 3 4 10 -6 10 Bolivia 1 4 0 1 3 5 12 -7

– Los 4 primeros clasifican al Mundial de forma directa.