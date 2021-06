CONMOCIÓN EN BAHÍA BLANCA: MURIÓ DE CORONAVIRUS UNA EMBARAZADA DE CINCO MESES

Paola Nucci tenía 34 años y estaba embarazada de cinco meses de su primer hijo. A fin de mayo se contagió de coronavirus junto a su pareja Leonardo Kunis y su papá Salvador Nucci. Ella no tenía comorbilidades, pero fue atacada con dureza por el virus. La trasladaron al Hospital Privado del Sur de Bahía Blanca para asistirla con oxígeno. Después de estar varios días internada su cuadro se agravó y falleció este domingo. A través de sus redes sociales, Leonardo, el marido de Paola despidió con dolor a su pareja: “Hoy es el peor día de toda mi vida. Sé que estás en paz, con tu mamá y nuestro hijo. Solo te pido que me guíes y me des fuerza como siempre lo hiciste. Te fuiste junto con mi corazón así que siempre vas a estar en mi alma. Nunca me voy a olvidar de nada, nunca. Siempre vas a estar en mi ser”, escribió. En 2019 la madre de Paola falleció de un cáncer muy agresivo. Tenía 56 años.

También estaba previamente autorizada por el Ministerio de Salud la vacunación de mujeres que presenten un riesgo de exposición alto a la infección por ser personal de salud, personal estratégico, personal docente y trabajadoras de la comunidad educativa en general.