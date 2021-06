CONMOCIÓN EN EL BOXEO ARGENTINO: MURIÓ EL EX CAMPEÓN SERGIO VICTOR PALMA

A los 65 años murió el excampeón de boxeo argentino Sergio Víctor Palma tras haberse contagiado de coronavirus y tras permanecer internado dos semanas, según confirmaron fuentes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

Palma había ingresado al Hospital Modular con complicaciones por su cuadro de Covid-19. Además, tenía antecedentes de un accidente cerebrovascular que le había dejado limitaciones motrices y un diagnóstico de Mal de Parkinson.

Junto a su compañera de vida, Orieta, batalló a las dificultades del día a día en una pequeña casa en Mar del Plata. “No puedo trabajar, no trabajo y eso me desorienta. El Parkinson no mata a nadie, pero dificulta el buen vivir. Mi salud se deteriora por un proceso neurodegenerativo que se da en las células negras que necesita el cuerpo humano. Por eso tomo dopamina sintética, para compensar esa carencia, pero tengo limitaciones en la estabilidad, en el habla y en la deglución”, le dijo el campeón argentino al periodista Walter Vargas, en una entrevista que publicó Télam en febrero de 2020.