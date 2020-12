CONMOVEDOR: VOLVIÓ A SALTA TRAS ESTAR VARADO 8 MESES EN CÓRDOBA POR LA PANDEMIA

Francisco Castaño es un salteño de 71 años que viajó a Córdoba para visitar a su hija en marzo y se quedó varado allí durante 8 meses por la pandemia, junto a sus otros hijos. Luego de una larga espera, Francisco volvió a Salta y se mostró sumamente emocionado. “Lo que más quería era pasar las fiestas en la provincia, era lo que más quería”, dijo entre lágrimas.

En octubre, CANAL 9 MULTIVISIÓN dio a conocer que Francisco Castaño estaba varado en Córdoba producto de la pandemia. En Salta, malvivientes desmantelaron su casa y le robaron todo, incluso la puerta y el inodoro. En aquel momento, el salteño pedía ayuda para poder regresar, aunque tuvo que esperar un poco más y finalmente llegó a la provincia este martes.

Francisco Castaño llegó a Salta cerca de las 8 y relató su historia notablemente emocionado. “Me fue muy bien en el viaje, gracias a Dios y a la Virgen. Volvemos a luchar de nuevo. Mucha gente hizo posible que yo esté acá”, dijo el salteño cuando bajó del colectivo.

Francisco Castaño dijo que se informaba por CANAL 9 MULTIVISIÓN sobre las noticias de Salta y eso lo hacía sentir más cerca de la provincia durante estos meses. “Lo principal que quiero es un baño, pero les agradezco todo lo que hicieron, porque ustedes también me contaban cómo estaban las cosas en Salta. La verdad que viví como un rey en la casa de mi hija. Mi hermana me llevó de vacaciones y visitar a mi hija, pero ya no pude volver por la pandemia”, comentó.

En el mismo sentido, comentó que necesita con urgencia un inodoro para su baño, una garrafa y algo para comer, por lo menos hasta que logre acomodarse y comenzar de nuevo con su vida. Para aquel interesado en ayudar, Francisco compartió su número telefónico: 387-6008883.

“Lo más duro fue no poder volver a mi Salta, eso fue lo más duro, pero después mi hija nos amparó en su casa, donde hicimos la cuarentena sin salir a ningún lado. 71 años tengo y siempre he trabajado en la construcción. Tengo seis hijos y se me quemó la casa. Gracias a Dios puedo pasar las fiestas acá, mañana me puedo morir tranquilo, eso era lo que más quería”, finalizó Francisco, quien fue recibido por el secretario de Deportes de la Provincia, Marcelo Córdova.

“EL GOBERNADOR NOS PIDIÓ ESTAR CERCA DE LA GENTE”

El secretario de Deportes provincial, Marcelo Córdova, explicó que el Gobierno de la Provincia también brindó su ayuda para que Francisco Castaño pueda retornar a Salta. También detalló que una cooperativa se va a encargar de reconstruir la casa del salteño que estuvo varado en Córdoba, “porque le robaron todo, hasta la puerta y el inodoro”.

“El gobernador nos pidió que lo acompañemos, como dice él, que estemos cerca de la gente. Prácticamente ya tenemos todo lo que está faltando. Le robaron hasta la puerta y el inodoro”, señaló el funcionario.

ENTREVISTA A FRANCISCO CASTAÑO EN OCTUBRE – MÓVIL DE CANAL 9 MULTIVISIÓN CÓRDOBA