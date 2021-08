CÓRDOBA: EL PACIENTE CERO DE LA CEPA DELTA NO ESTABA VACUNADO, EMPEORÓ Y LO INTERNARON

El hombre identificado como el «caso cero» por ingresar la variante Delta de coronavirus a Córdoba, tras regresar de viaje desde Perú, fue internado en el hospital Rawson de la ciudad con un cuadro de neumonía bilateral, informó la doctora Lorena Ravena, encargada del establecimiento sanitario a través de la pantalla de Multivisión Federal.

Según la doctora, El hombre de 62 años, oriundo de Perú, no estaba vacunado y eso provocó que se desmejorara notablemente su cuadro. “Esta nueva variante tiene un poder infectivo muy grande, es mucho más contagiosa que las demás. Tiene mucho que ver en la evolución si el paciente está o no está vacunado anteriormente. El virus se comporta de manera muy similar a las otras cepas excepto cuando no está vacunado. Allí hay un desmejoramiento muy importante en los pacientes”, aseguró Ravena.

“Creemos que va a ser de circulación comunitaria (cepa Delta), pero queremos dilatar lo más que se pueda. Se calcula que entre tres y cuatro semanas demora la cepa en convertirse en comunitaria”, informó Ravena.

«El día sábado fue ingresado el paciente con neumonía bilateral grave y permanece bajo atención médica en la terapia intensiva del hospital. Durante la jornada del domingo, no se evidenció mejoría en el cuadro clínico», finalizó la doctora.