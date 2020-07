CORONAVIRUS EN ARGENTINA: LAS VENTAS MINORISTAS CAYERON 34,8% EN JUNIO

La facturación por cantidad bajó aún más entre las actividades no esenciales en la cuarentena obligatoria.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) calculó que las ventas minoristas por cantidades cayeron 34,8% en junio en relación al mismo mes del año pasado.

El desplome de las ventas llegó al 43,1% en junio si no se toma en cuenta las de las “actividades esenciales” en la cuarentena obligatoria, como alimentos y bebidas, farmacias y ferreterías.

La CAME analizó: “Todos los rubros medidos declinaron frente al menor consumo generalizado que provoca la caída en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles y la incertidumbre”.

“En los primeros seis meses del año, el comercio minorista pyme acumuló así un derrumbe anual de 32,5% frente a iguales meses del 2019”, comparó la confederación del sector empresarial.

Tras cien días de cuarentena obligatoria, las autoridades de diversas ciudades que han tenido bajo control los casos de coronavirus comenzaron a reabrir lentamente sus actividades comerciales.

Por eso, al medir solamente los rubros no esenciales, la caída de ventas por cantidades en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue del 60,7% y en el resto del país, solo 20,3%.

El rubro con menor caída interanual en junio fue farmacias (-12,7%), con una retracción anual del 16,8% en el AMBA y solo de 8,6% en la Argentina sin contar la Ciudad y los 40 municipios del conurbano