CORONAVIRUS EN SALTA: 233 NUEVOS CASOS Y 9 MUERTES EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

El coronavirus profundiza su presencia en Salta. En las últimas 24 horas, hubo 233 nuevos casos positivos y 9 muertes. El total de contagios ascendió a 13.844 y ya se recuperaron 10.752.
El Ministerio de Salud confirmó que se registraron en Salta 233 nuevos casos en un día. Del total de estos infectados, 96 son sospechosos; 25 corresponden a contactos estrechos y el resto de los contagios no tiene nexo epidemiológica, por lo tanto, se encuentran en investigación.
Las muertes por Covid en la provincia ascienden a 433 desde que inició el aislamiento. Hay 208 pacientes internados en terapia intensiva y 208 de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. EL total de contagios en Salta llegó 13.844, pero ya se recuperaron 10.752 personas.
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 06/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|5
|148
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|1
|26
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|1
|13
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|1
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|1
|56
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|2
|43
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|3
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|2
|34
|CACHI
|2
|27
|PAYOGASTA
|0
|7
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|1
|65
|CAFAYATE
|1
|65
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|127
|7251
|ATOCHA
|0
|14
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|124
|6934
|VILLA SAN LORENZO
|3
|299
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|8
|551
|CERRILLOS
|5
|418
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|3
|118
|SAN AGUSTIN
|0
|13
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|4
|133
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|2
|52
|EL CARRIL
|2
|80
|EL MOLLAR
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|10
|840
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|1
|148
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|2
|86
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|7
|600
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|14
|1606
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|1
|168
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|1
|144
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|10
|GENERAL MOSCONI
|0
|128
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|11
|262
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|1
|857
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|1
|18
|GUACHIPAS
|1
|18
|DEPARTAMENTO IRUYA
|1
|63
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|1
|52
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|5
|163
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|39
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|5
|123
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|10
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|9
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|3
|76
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|3
|63
|LA VIÑA
|0
|10
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|4
|156
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|2
|135
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|1
|4
|TOLAR GRANDE
|1
|15
|DEPARTAMENTO METÁN
|2
|160
|EL GALPON
|0
|20
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|6
|SAN JOSE DE METAN
|2
|128
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|14
|MOLINOS
|0
|9
|SECLANTAS
|0
|5
|DEPARTAMENTO ORÁN
|28
|1918
|AGUAS BLANCAS
|0
|34
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|223
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|5
|61
|PICHANAL
|1
|82
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|21
|1482
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|122
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|55
|LA UNION
|0
|4
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|46
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|54
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|54
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|16
|435
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|10
|220
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|47
|ROSARIO DE LERMA
|6
|166
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|1
|11
|ANGASTACO
|1
|10
|ANIMANA
|0
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|16
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|6
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|233
|13844