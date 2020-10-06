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CORONAVIRUS EN SALTA: 233 NUEVOS CASOS Y 9 MUERTES EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

El coronavirus profundiza su presencia en Salta. En las últimas 24 horas, hubo 233 nuevos casos positivos y 9 muertes. El total de contagios ascendió a 13.844 y ya se recuperaron 10.752.

El Ministerio de Salud confirmó que se registraron en Salta 233 nuevos casos en un día. Del total de estos infectados, 96 son sospechosos; 25 corresponden a contactos estrechos y el resto de los contagios no tiene nexo epidemiológica, por lo tanto, se encuentran en investigación.

Las muertes por Covid en la provincia ascienden a 433 desde que inició el aislamiento. Hay 208 pacientes internados en terapia intensiva y 208 de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. EL total de contagios en Salta llegó 13.844, pero ya se recuperaron 10.752 personas.

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 06/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 148
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 26
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 13
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 56
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 2 43
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 3
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 2 34
CACHI 2 27
PAYOGASTA 0 7
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 65
CAFAYATE 1 65
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 127 7251
ATOCHA 0 14
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 124 6934
VILLA SAN LORENZO 3 299
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 551
CERRILLOS 5 418
LA ISLA 0 2
LA MERCED 3 118
SAN AGUSTIN 0 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 133
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 52
EL CARRIL 2 80
EL MOLLAR 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 10 840
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 1 148
COBOS 0 2
EL BORDO 2 86
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 7 600
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 14 1606
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 1 168
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 1 144
GENERAL BALLIVIAN 0 10
GENERAL MOSCONI 0 128
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 11 262
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 857
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 18
GUACHIPAS 1 18
DEPARTAMENTO IRUYA 1 63
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 1 52
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 5 163
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 39
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 5 123
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 9
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 76
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 3 63
LA VIÑA 0 10
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 156
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 135
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 4
TOLAR GRANDE 1 15
DEPARTAMENTO METÁN 2 160
EL GALPON 0 20
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 6
SAN JOSE DE METAN 2 128
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 28 1918
AGUAS BLANCAS 0 34
COLONIA SANTA ROSA 1 223
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 5 61
PICHANAL 1 82
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 21 1482
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 122
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 55
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 54
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 54
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 16 435
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 10 220
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 47
ROSARIO DE LERMA 6 166
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 11
ANGASTACO 1 10
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 16
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 6
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 233 13844

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