CORONAVIRUS EN SALTA: “LA SITUACIÓN ESTÁ AL LÍMITE DE LA CIRCULACIÓN COMUNITARIA”

El doctor Juan José Esteban, gerente general del Hospital Señor del Milagro, explicó en qué situación se pierde el hilo epidemiológico del coronavirus. En este aspecto, el médico indicó: “La situación en Salta está al límite de la circulación comunitaria”.

Por Canal 9 Multivisión Federal, Juan José Esteban explicó cuándo se produce la circulación viral comunitaria del Covid-19. En este contexto, aclaró que “esto sucede cuando perdemos al hilo epidemiológico conductor y cuando no hallamos al paciente cero”.

Al respecto, dijo que en Salta tienen casos de estas características y que están trabajando arduamente para armar el árbol de contactos estrechos de algunos pacientes infectados. Asimismo, Esteban llevó tranquilidad a la sociedad y afirmó que “no puedo decir que hay circulación comunitaria en Salta, pero estamos en una delgada línea”.

“Si no se encuentra al paciente cero, el hilo de conducción empieza a generar problemas, porque no sabemos de dónde viene el virus. Esto no lo puedo afirmar, pero obviamente si sigue habiendo resultados positivos, recién ahí vamos a poder afirmarlo”, agregó el médico.

Finalmente, Juan José Esteban destacó las medidas que tomó el Gobierno provincial “en restringir actividades y prohibir el ingreso de repatriados”. “Tenemos que estar preparados, la situación está al límite, en cualquier momento vamos a tener circulación viral comunitaria”, concluyó.