CORONAVIRUS: “TENEMOS DEMORA DE 4 A 5 HORAS PARA DERIVAR UN PACIENTE”

El Dr. Osvaldo Miranda, encargado del centro de salud de barrio El Manjon, al ser consultado por la posible vuelta a fase 1 en la capital dijo que “la situación está muy complicada, esperamos que la semana que viene bajen los números de casos, la inconsciencia de la gente no lleva a ningún lado, hay gente que no entiende. Hay mucha circulación de gente por la zona. Tardamos muchas horas en derivar un paciente, tenemos demora de 4 a 5 horas, lamentablemente al tener un paciente en la sala con covid no podemos atender otro paciente, porque se debe desinfectar el lugar primero y recién poder hacer pasar a otro paciente, es un gran problema el que tenemos. Hay mucha gente que se acerca y no tenemos espacio para todos, la gente pide atención de manera urgente y no se puede, ya sufrimos situaciones de violencia”.