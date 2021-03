COVID-19: AFIRMAN QUE “ES POCO PROBABLE QUE SALTA VUELVA A FASE 1”

El secretario de Salud de la Provincia, Martín Flores Perazzone, encabezó una capacitación para jóvenes en cuanto al cuidado de la salud y la prevención de enfermedades en el Centro Cultural América. Allí, el médico también se refirió a la situación epidemiológica por COVID-19 y afirmó que “es poco probable que Salta vuelva a fase 1”.

“No es nada grato tener que estar supervisando y repitiendo, uno a veces queda como reiterativo al respecto de estas cuestiones, cuando uno insiste en las normas de bioseguridad: barbijo, higiene de manos y no juntarse masivamente. Es insistir e insistir, tenemos que lograr la responsabilidad individual, la gente se ha relajado de una manera evidente. Lamentablemente no podemos andar como policías detrás de las personas y el mensaje es que se cuiden”, dijo el médico por CANAL 9 MULTIVISIÓN.

Luego indicó que la tendencia de los casos de coronavirus en Salta “va en aumento”. “Hay dos palabras fundamentales para esto: la promoción y decir constantemente que hay que usar el barbijo; y la prevención también, que es a través de lo que tenemos a mano que es la vacunación”, agregó.

“ES POCO PROBABLE QUE SALTA VUELVA A FASE 1”

Sobre este aspecto, Martín Flores Perazzone dijo que, a pesar del incremento de los contagios, “es poco probable que Salta vuelva a fase 1”. “Salud no toma las decisiones, sino que presentamos el informe al COE – al ministro Esteban – pero tomamos las decisiones con el resto de los integrantes del COE y no queremos interrumpir esta nueva normalidad”, aseguró.

Igualmente sostuvo que, si tiene que restringir actividades para evitar aglomeraciones, “lo vamos a hacer”. “No vamos a restringir el tema de las actividades económicas. El COE lo que hace es someter a votación las decisiones que tomamos, siempre tomando en cuenta lo que sucede en la Capital, pero también en todos los otros departamentos”, finalizó.