COVID-19 EN SALTA: “ME DA BRONCA QUE ALGUNOS NO TOMEN CONCIENCIA”

A las autoridades provinciales comenzó a preocuparles el aumento de casos de COVID-19, algo que ocurre a nivel nacional y se espera una segunda ola de la pandemia en Salta. En este marco, el gerente del hospital Señor del Milagro, Julio Garzón, se refirió a la situación epidemiológica y se mostró molesto: “Me da bronca que algunos no tomen conciencia”.

“Los casos han bajado, pero estamos en alerta porque seguimos esperando la segunda ola. El crecimiento en Caba y en Buenos Aires después se trasladó al resto de las provincias la primera vez. Mientras tanto seguimos vacunando al personal de Salud y seguimos en alerta permanente”, dijo Garzón en diálogo con CANAL 9 MULTIVISIÓN.

El médico consideró que es difícil saber cuándo llegará la segunda ola de coronavirus, pero también afirmó que se espera desde diciembre del año pasado. “Lo que es la ciudad de Salta los casos han bajado, pero siguen habiendo positivos y esto significa que hay circulación de virus”, afirmó.

Garzón también comentó que hay otras enfermedades que preocupan a las autoridades: la salmonella y el dengue. En el mismo sentido, indicó que el nivel de internación por coronavirus es bajo y que el hospital Señor del Milagro, por ahora, está derivando a pacientes sospechosos de COVID-19 al hospital Papa Francisco, el centro de referencia de coronavirus.

“ME DA BRONCA QUE LA GENTE NO TOME CONCIENCIA”

Julio Garzón habló de la restricción a la circulación nocturna que comenzará a regir el 16 de enero en Salta. Al respecto, el médico disparó: “Algunos dicen que las medidas parecen una estupidez, pero no son una estupidez, esto se ha hecho en Europa. De día, la gente usa el barbijo y de noche generalmente no lo usa y es donde hay mayor riesgo de contagiarse del virus. Si de día la gente usa el barbijo y de noche no, tiene que ver con eso el tema de la restricción”.

Finalmente, el médico se mostró molesto porque todavía hay quienes no respetan las medidas de seguridad sanitaria: “En otros países la Policía no tiene que reiterarle a la gente que use el barbijo, en cambio aquí hay personas que se burlan de la autoridad, es una situación delicada. Más que preocupación tengo bronca, porque después de lo que padecimos en el hospital, algunos no tuvimos vacaciones, ni recesos ni feriados y me molesta que la gente no tenga conciencia”.