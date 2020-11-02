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COVID-19: LA CURVA DE CONTAGIOS SIGUE EN CAÍDA SALTA Y REGISTRÓ MENOS DE 100 CASOS

Pese a los pronósticos de un rebrote de casos de coronavirus, la curva de contagios en Salta sigue en caída. En un día se registraron menos de 100 casos de Covid-19, pero las muertes continúan en ascenso.

El Ministerio de Salud de la Provincia emitió su reporte epidemiológico y confirmó 82 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Sin embargo, la cifra de fallecimientos continúa incrementando y el total de muertes llegó a 790.

Del total de los casos que se registraron en un día, 70 son sospechosos; 6 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra bajo investigación de las autoridades sanitarias. Asimismo, el total de contagios llegó a 18.751, pero ya se encuentran recuperadas 16.065.

Por otro lado, los fallecimientos aumentaron a 790 víctimas desde que inició el aislamiento. En este sentido, 161 pacientes están internados en terapia intensiva, mientras que 71 de ellos permanecen con asistencia respiratoria mecánica.

EL DETALLE:

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 02/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 9 401
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 72
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 7 173
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 2 98
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 78
CACHI 0 56
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 246
CAFAYATE 2 246
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 28 9385
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 24 8980
VILLA SAN LORENZO 4 384
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 831
CERRILLOS 1 575
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 234
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 254
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 106
EL CARRIL 1 145
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1110
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 180
COBOS 0 8
EL BORDO 0 123
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 794
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 1863
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 221
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 181
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 151
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 326
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 929
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 4 28
GUACHIPAS 4 28
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 222
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 57
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 164
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 21
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 0 3
DEPARTAMENTO LA POMA 0 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 189
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 1 33
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 217
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 6
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 2 320
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 2 257
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 48
ALUMBRE 0 1
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 1 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 23 2304
AGUAS BLANCAS 0 37
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 2 98
PICHANAL 4 101
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 17 1755
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 201
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 24
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 119
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 118
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 755
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 358
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 79
ROSARIO DE LERMA 2 315
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 6 44
ANGASTACO 6 22
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 21
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 2
TOTALES 82 18751

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