COVID-19: LA CURVA DE CONTAGIOS SIGUE EN CAÍDA SALTA Y REGISTRÓ MENOS DE 100 CASOS

Pese a los pronósticos de un rebrote de casos de coronavirus, la curva de contagios en Salta sigue en caída. En un día se registraron menos de 100 casos de Covid-19, pero las muertes continúan en ascenso.
El Ministerio de Salud de la Provincia emitió su reporte epidemiológico y confirmó 82 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Sin embargo, la cifra de fallecimientos continúa incrementando y el total de muertes llegó a 790.
Del total de los casos que se registraron en un día, 70 son sospechosos; 6 corresponden a contactos estrechos y el resto se encuentra bajo investigación de las autoridades sanitarias. Asimismo, el total de contagios llegó a 18.751, pero ya se encuentran recuperadas 16.065.
Por otro lado, los fallecimientos aumentaron a 790 víctimas desde que inició el aislamiento. En este sentido, 161 pacientes están internados en terapia intensiva, mientras que 71 de ellos permanecen con asistencia respiratoria mecánica.
EL DETALLE:
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 02/11/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|9
|401
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|72
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|3
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|30
|GAONA
|0
|3
|GENERAL PIZARRO
|0
|7
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|7
|173
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|2
|98
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|2
|PIQUETE CABADO
|0
|1
|RIO DEL VALLE
|0
|8
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|78
|CACHI
|0
|56
|EL BARRIAL
|0
|1
|PAYOGASTA
|0
|21
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|2
|246
|CAFAYATE
|2
|246
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|28
|9385
|ATOCHA
|0
|17
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|24
|8980
|VILLA SAN LORENZO
|4
|384
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|1
|831
|CERRILLOS
|1
|575
|LA ISLA
|0
|3
|LA MERCED
|0
|234
|SAN AGUSTIN
|0
|19
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|1
|254
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|106
|EL CARRIL
|1
|145
|EL MOLLAR
|0
|3
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|1
|1110
|BETANIA
|0
|3
|CAMPO SANTO
|0
|180
|COBOS
|0
|8
|EL BORDO
|0
|123
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|1
|794
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|0
|1863
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|0
|221
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|3
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|7
|EMBARCACION
|0
|181
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|16
|GENERAL MOSCONI
|0
|151
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|0
|326
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|0
|929
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|4
|28
|GUACHIPAS
|4
|28
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|69
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|57
|ISLA DE CAÑAS
|0
|10
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|222
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|57
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|164
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|21
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|18
|LA CANDELARIA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|25
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|1
|LA POMA
|0
|24
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|189
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|0
|150
|LA VIÑA
|1
|33
|TALAPAMPA
|0
|6
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|217
|OLACAPATO
|0
|3
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|188
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|6
|TOLAR GRANDE
|0
|20
|DEPARTAMENTO METÁN
|2
|320
|AGUA BLANCA
|0
|2
|EL GALPON
|0
|38
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|3
|METAN VIEJO
|0
|9
|RIO PIEDRAS
|0
|10
|SAN JOSE DE METAN
|2
|257
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|1
|48
|ALUMBRE
|0
|1
|LA PUERTA
|0
|10
|LURACATAO
|0
|2
|MOLINOS
|0
|15
|SECLANTAS
|1
|19
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|1
|DEPARTAMENTO ORÁN
|23
|2304
|AGUAS BLANCAS
|0
|37
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|270
|EL TABACAL
|0
|12
|HIPOLITO YRIGOYEN
|2
|98
|PICHANAL
|4
|101
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|17
|1755
|URUNDEL
|0
|31
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|201
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|94
|LA UNION
|0
|17
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|24
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|119
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|1
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|118
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|3
|755
|AGUA CHICA
|0
|1
|CAMPO QUIJANO
|1
|358
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|79
|ROSARIO DE LERMA
|2
|315
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|6
|44
|ANGASTACO
|6
|22
|ANIMANA
|0
|17
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|5
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|21
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|10
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|2
|TOTALES
|82
|18751