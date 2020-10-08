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COVID EN SALTA: 247 NUEVOS CASOS, 462 MUERTES Y 210 PERSONAS EN TERAPIA INTENSIVA

El Ministerio de Salud dio a conocer su reporte diario de coronavirus. En este sentido, en Salta se registraron 247 nuevos casos de Covid-19. El informe también detalla que las muertes ascienden a 462 desde que inició el aislamiento y hay 210 personas internadas en terapia intensiva.

La Dirección de Coordinación Epidemiológica informó que, en las últimas 24 horas, en Salta hubo 247 nuevos de coronavirus. Del total de estos pacientes infectados, 143 son sospechosos; solamente 19 son de contacto estrecho y el resto o tiene un hilo conductor, por lo tanto, se encuentra en investigación.

La cantidad de muertos sigue en ascenso y suman 462 desde que comenzó la cuarentena. A la fecha, hay 210 personas internadas en terapia intensiva y 91 de ellas se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La cifra total de contagios llegó a 14.387, pero ya se recuperaron 11.262 personas.

EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO ANTA 11 164
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 28
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 1 14
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 60
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 7 51
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 1 4
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 35
CACHI 1 28
PAYOGASTA 0 7
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 72
CAFAYATE 0 72
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 128 7533
ATOCHA 0 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 125 7208
VILLA SAN LORENZO 3 306
DEPARTAMENTO CERRILLOS 13 582
CERRILLOS 10 440
LA ISLA 1 3
LA MERCED 2 126
SAN AGUSTIN 0 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 147
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 55
EL CARRIL 4 91
EL MOLLAR 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 12 864
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 2 154
COBOS 0 2
EL BORDO 0 87
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 10 617
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 28 1655
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 171
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 5 150
GENERAL BALLIVIAN 6 16
GENERAL MOSCONI 1 129
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 7 282
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 9 870
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 20
GUACHIPAS 1 20
DEPARTAMENTO IRUYA 0 63
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 52
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 174
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 40
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 133
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 9
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 7 91
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 7 77
LA VIÑA 0 11
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 158
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 136
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4
TOLAR GRANDE 1 16
DEPARTAMENTO METÁN 5 171
EL GALPON 0 20
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 1 7
SAN JOSE DE METAN 4 138
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 20 1968
AGUAS BLANCAS 0 34
COLONIA SANTA ROSA 10 235
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 1 62
PICHANAL 0 83
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1518
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 5 127
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 3 58
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 2 8
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 55
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 455
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 2 226
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 1 48
ROSARIO DE LERMA 5 179
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 11
ANGASTACO 0 10
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 17
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 1 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 247 14386

 

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