COVID EN SALTA: 247 NUEVOS CASOS, 462 MUERTES Y 210 PERSONAS EN TERAPIA INTENSIVA

El Ministerio de Salud dio a conocer su reporte diario de coronavirus. En este sentido, en Salta se registraron 247 nuevos casos de Covid-19. El informe también detalla que las muertes ascienden a 462 desde que inició el aislamiento y hay 210 personas internadas en terapia intensiva.
La Dirección de Coordinación Epidemiológica informó que, en las últimas 24 horas, en Salta hubo 247 nuevos de coronavirus. Del total de estos pacientes infectados, 143 son sospechosos; solamente 19 son de contacto estrecho y el resto o tiene un hilo conductor, por lo tanto, se encuentra en investigación.
La cantidad de muertos sigue en ascenso y suman 462 desde que comenzó la cuarentena. A la fecha, hay 210 personas internadas en terapia intensiva y 91 de ellas se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La cifra total de contagios llegó a 14.387, pero ya se recuperaron 11.262 personas.
EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:
|DEPARTAMENTO ANTA
|11
|164
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|1
|28
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|1
|14
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|1
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|1
|60
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|7
|51
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|1
|4
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|1
|35
|CACHI
|1
|28
|PAYOGASTA
|0
|7
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|0
|72
|CAFAYATE
|0
|72
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|128
|7533
|ATOCHA
|0
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|125
|7208
|VILLA SAN LORENZO
|3
|306
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|13
|582
|CERRILLOS
|10
|440
|LA ISLA
|1
|3
|LA MERCED
|2
|126
|SAN AGUSTIN
|0
|13
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|6
|147
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|2
|55
|EL CARRIL
|4
|91
|EL MOLLAR
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|12
|864
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|2
|154
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|0
|87
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|10
|617
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|28
|1655
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|0
|171
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|5
|150
|GENERAL BALLIVIAN
|6
|16
|GENERAL MOSCONI
|1
|129
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|7
|282
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|9
|870
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|1
|20
|GUACHIPAS
|1
|20
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|63
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|52
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|174
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|0
|40
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|0
|133
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|10
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|9
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|7
|91
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|7
|77
|LA VIÑA
|0
|11
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|1
|158
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|136
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|4
|TOLAR GRANDE
|1
|16
|DEPARTAMENTO METÁN
|5
|171
|EL GALPON
|0
|20
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|1
|7
|SAN JOSE DE METAN
|4
|138
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|14
|MOLINOS
|0
|9
|SECLANTAS
|0
|5
|DEPARTAMENTO ORÁN
|20
|1968
|AGUAS BLANCAS
|0
|34
|COLONIA SANTA ROSA
|10
|235
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|1
|62
|PICHANAL
|0
|83
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|9
|1518
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|5
|127
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|3
|58
|LA UNION
|0
|4
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|2
|8
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|46
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|55
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|8
|455
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|2
|226
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|1
|48
|ROSARIO DE LERMA
|5
|179
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|11
|ANGASTACO
|0
|10
|ANIMANA
|0
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|1
|17
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|1
|7
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|247
|14386