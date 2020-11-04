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COVID EN SALTA: LOS CASOS DIARIOS SIGUEN ESTABLES, PERO INCREMENTARON LAS MUERTES

Los casos de coronavirus diarios sigue estables en Salta, ya que en un día hubo 154 nuevos contagios. Sin embargo, pese a esta estabilidad incrementaron las muertes por Covid-19 a un total de 825.

En las últimas 24 horas, en la provincia se registraron solamente 154 contagios de coronavirus: 75 son sospechosos; 7 son contactos estrechos y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Las muertes tuvieron un brusco aumento, teniendo en cuenta que llegaron a un total de 825 desde que inició el aislamiento. La cifra final de contagios llegó a 19.009, pero ya se encuentran recuperadas 16.202 personas. Asimismo, hay 161 pacientes internados en terapia intensiva y 71 de ellos con asistencia respiratoria mecánica.

EL DETALLE:

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 04/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 410
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 75
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 3
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 30
GAONA 0 3
GENERAL PIZARRO 0 7
JOAQUIN V. GONZALEZ 6 179
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 98
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 8
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 3 81
CACHI 3 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 12 267
CAFAYATE 12 267
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 48 9495
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 45 9083
VILLA SAN LORENZO 3 391
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 842
CERRILLOS 2 577
LA ISLA 0 3
LA MERCED 5 243
SAN AGUSTIN 0 19
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 260
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 106
EL CARRIL 5 151
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 6 1119
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 1 181
COBOS 0 8
EL BORDO 1 124
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 4 801
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1878
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 2 223
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 182
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 1 152
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 334
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 3 932
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 31
GUACHIPAS 3 31
DEPARTAMENTO IRUYA  0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 224
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 165
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 22
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 18
LA CANDELARIA 1 4
DEPARTAMENTO LA POMA 0 25
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 24
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 190
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 150
LA VIÑA 1 34
TALAPAMPA 0 6
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 218
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 188
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 5 326
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 38
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 9
RIO PIEDRAS 0 10
SAN JOSE DE METAN 5 263
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 49
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 2
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 19
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 16 2328
AGUAS BLANCAS 0 38
COLONIA SANTA ROSA 0 270
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 2 103
PICHANAL 1 102
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 13 1772
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 204
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 94
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 1 27
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 6 125
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 6 124
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 11 770
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 4 365
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 2 81
ROSARIO DE LERMA 5 321
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 9 53
ANGASTACO 9 31
ANIMANA 0 17
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 23
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 2 4
TOTALES 154 19009

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