CRIMEN EN BARRIO 17 DE OCTUBRE: “EL ASESINO YA HABRÍA MATADO A OTRA PERSONA ANTES”

La madre de Ariel Videla, el joven asesinado en barrio 17 de Octubre durante el fin de semana, pidió que se haga justicia. La mujer comentó que a las 8 de la mañana, tras ser herido, Ariel estaba con vida, pero la Policía se demoró en llegar al lugar. “El asesino ya habría matado a otra persona antes”, indicó.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Marina Mendoza dijo que es “la madre del corazón de Ariel Videla”, el joven que fue apuñalado en barrio 17 de Octubre el fin de semana y que murió. En este sentido, la mujer se mostró sumamente golpeada por el fallecimiento del muchacho de 22 años y señaló: “Mi hija llamó al 911, a las 8 el chico estaba con vida y la Policía no llegaba. Quizás podrían haberlo salvado, pero llegaron tarde. Esto ocurrió a las 8 de la mañana. Yo no vi la pelea, estaba durmiendo, me desperté porque la Policía estaba a los tiros”, indicó.

La mujer también relató que Ariel Videla dejó una niñita: “No recuerdo cuánto meses tiene, pero tiene una nenita”, agregó.

Seguidamente, Marina Mendoza indicó que el presunto asesino de Ariel ya habría estado porque habría asesinado a otra persona en el barrio Juan Manuel de Rosas – también al norte de la ciudad de Salta – “Después lo liberaron, no sé por qué, pero ya tenía otra condena. Fuera de Ariel, ya había punteado a otro chico al que le decían “El Tarta”. No sé cómo viene la mano, no sé si eran amigos, la verdad eso no sé y por eso no sé cómo viene el pleito”, indicó.

La mujer dijo que una persona vio al presunto asesino celebrar tras consumar el crimen. “Me contaron que el chango iba celebrando y decía ya que había matado al hijo y que iba a matar al padre también, al referirse al papá de Ariel, que también se llama Ariel. Él tenía problemas con los dos, necesitamos que la Justicia haga algo, pero también necesitamos que los testigos hablen y digan lo que pasó”, finalizó.