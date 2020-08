CRISTINA IDIARTE DISPARÓ CONTRA SABRINA SANSONE: “LA CULTURA ESTÁ OLVIDADA EN SALTA”

Cristina Idiarte es una importante directora de teatro y se sumó a los cuestionamientos por el manejo de la Secretaría de Cultura de la Provincia, que está a cargo de Sabrina Sansone. “La cultura dejó de existir y está olvidada en Salta”, disparó Idiarte.

Por Canal 9 Multivisión, Cristina Idiarte se refirió a la dura situación por la que atraviesan los artistas en Salta y señaló que “la situación no da para más”. Por tal motivo, la directora de teatro disparó contra Sabrina Sansone, la secretaria de Cultura del Gobierno de la Provincia.

“La cultura dejó de existir y está olvidada en Salta”

“Sansone dice que los artistas quieren todo gratis y nunca hemos pedido nada, siempre trabajamos de esto y nos esforzamos”, aseguró Idiarte. Asimismo, pidió que el Estado provincial trabaje con políticas culturales porque atraviesan una situación complicada.

“Las propuestas de Sansone no son determinantes para nada”

Luego, Cristina Idiarte arremetió nuevamente contra la Secretaría de Cultura de la Provincia. “Las propuestas de Sansone no son determinantes para nada, consideramos que está dilatada la gestión. Claramente hay una situación que no da para más. Sabrina Sansone no da pie con bola, las políticas culturales no existen en Salta. Nosotros vemos como los otros sectores están reactivándose a partir de iniciativas y estímulos, pero la Cultura está olvidada en Salta”, finalizó.