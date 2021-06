¿CUAL ES EL VERDADERO NOMBRE DE ALEJANDRA MAGLIETTI?

Ella es conocida por todos como Alejandra Maglietti, la modelo formoseña que se desempeña como panelista de Bendita y que estudió derecho y periodismo. Sin embargo, su verdadero nombre no es ese, ni tampoco nació en Formosa.

La ex pareja de Jonás Gutierrez nació en Resistencia, Chaco. Sin embargo, por cuestiones laborales, a sus tres años sus padres decidieron mudarse a Formosa, donde ella creció hasta que al terminar la escuela secundaria viajó a Buenos Aires para abrirse camino en los medios. Fue por esos años que decidió cambiar su nombre, por el de Alejandra. Es que ella se llama Ayelén, según dice en su DNI.

En sus redes sociales, un seguidor le preguntó sobre los motivos que la llevaron a cambiar su identidad públicamente: “Buena pregunta, todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”.