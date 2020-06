CUARENTENA ESTRICTA: EL GOBIERNO NACIONAL ANUNCIÓ QUE HABRÁ PERMISOS ESPECIALES QUE DURARÁN 24 HORAS

El ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que con la nueva cuarentena estricta que anunció Alberto Fernández desde el 1 al 17 de julio habrá permisos especiales que durarán 24 horas para aquellas personas que no sean trabajadores esenciales.

“Aplicaremos el decreto 297 que establece 24 actividades esenciales que pueden utilizar el transporte público más dos categorías nuevas, que van a funcionar como permisos especiales y tendrán validez por 24 horas y se podrán tramitar como máximo dos veces por semana. Son para los padres y madres separados, para aquellos que tienen que hacer trámites de urgencia, asistencia a familiares o personas que estén realizando algún tratamiento prologando de carácter de enfermedad que si o si tienen que concurrir a centros asistenciales”, explicó en diálogo con radio Continental.

Asimismo, confirmó que no bloquearán las tarjetas SUBE: “Si bien en un principio habíamos dicho de bloquear la SUBE para trabajadores no esenciales, no vamos a hacerlo. Pero si notamos que se utilizan esas tarjetas, las vamos a suspender por un periodo de tiempo”.

