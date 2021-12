Cuarto intermedio en Diputados, peligra el tratamiento del Presupuesto 2022

Pasada las 13, y luego de que el oficialismo obtuviera el quórum necesario para debatir en el recinto la Ley de Presupuesto 2022, inició la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, aunque muchos legisladores de Juntos por el Cambio anticiparon que votarán en contra.

Pasadas las 16, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, tomó la palabra y pidió que la sesión pasara a un cuarto intermedio hasta las 17.30. “La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de Presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”.

Negri dijo además que estaban dispuestos a tomarse todo el tiempo necesario por si el Gobierno quisiera revisar lo imprescindible. “Intentemos buscar cómo acercamos posiciones para que esté la ley de Presupuesto salga. Por eso le quiero decir al presidente de la Cámara que llame a un cuarto intermedio, analicemos con los jefes de bloques si se aceptan las revisiones que propuso la oposición. No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible”, dijo.

La moción fue aceptada por Cecilia Moreau, en nombre del bloque del Frente de Todos, y por Cristian Ritondo, que hizo lo propio desde el PRO. Con la aprobación del cuerpo, Sergio Massa dio por iniciado el cuarto intermedio hasta las 17.30. Según algunas fuentes, se estima que tras la pausa la sesión continuará pero no se debatirá el presupuesto, en ese caso, la fecha estimativa para una nueva sesión será el próximo 22 de diciembre.