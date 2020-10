CUBERO CONTÓ CÓMO SON LOS ENSAYOS HOGAREÑOS DE MICA VICICONTE: “TUVIMOS QUEJAS DE LOS VECINOS”

El exfutbolista contó entre risas cómo se prepara su novia para Cantando 2020.

En el ritmo de tres de Cantando 2020 la apuesta de Mica Viciconte fue Ariel Puchetta de Ráfaga, pero no fue la única sorpresa. Fabián Cubero estuvo en el piso para alentar a su novia y, con humor, contó que los ensayos por Zoom de la ex Combate no le estaría cayendo muy bien a quienes viven en su edificio.

“No canta Mica. Grita bastante. Hemos tenido quejas de los vecinos, lo que pasa es que como yo también grito es peor”, aseveró el exfubtolista, divertido al tiempo que admitía que aunque él no canta, es fanático de la cumbia y en especial de Karina la Princesita y de Ráfaga.

En La previa del Cantando Mica reveló la advertencia que le hizo a Poroto si quería acompañarla al certamen: “Le dije ‘amor, no te rías’ porque yo voy a hacer todo bien. No te rías porque si no es como una falta de respeto. Y él me dijo ‘no, tranqui’. Le dije ‘no te rías por favor porque ya te conozco y te reís cuando canto. Entonces ubicate y tirame buena onda’. Y me respondió ‘sí, olvidate. Te va a salir bien’”, contó.