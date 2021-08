CUMPLE 70 AÑOS JOHN DEACON, EL SILENCIOSO BAJISTA Y CREADOR DE GRANDES ÉXITOS DE QUEEN

Se encuentra totalmente alejado de la vida pública desde la muerte del líder de la banda, Freddie Mercury. Su rol fue clave para el éxito del conjunto. Fue el autor de la famosa introducción de bajo del tema «Under Pressure».

John Deacon, el silencioso pero imprescindible bajista de Queen a partir de su aporte autoral en inolvidables éxitos de la banda, cumple 70 años, totalmente alejado de la vida pública prácticamente desde la disolución de la formación histórica, en 1991, tras la muerte de Freddie Mercury.

A pesar de su bajo perfil, Deacon resultó imprescindible en el andar del legendario grupo, no solo por la sólida base rítmica conformada junto al baterista Roger Taylor, sino por la creación de hits como «Another One Bites the Dust», «You´re My Best Friend», «I Want to Break Free», «Spread Your Wings» y la balada «Friends Will Be Friends», esta última en colaboración con Mercury, entre otras.

También fue el autor de la famosa introducción de bajo del tema «Under Pressure y sobresalió en interpretaciones en donde mostró su calidad como instrumentista en «Crazy Little Thing Called Love», «A Kind of Magic» y «Dragon´s Attack», por citar apenas algunas canciones.