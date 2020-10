CUMPLIRÍAN PRISIÓN DOMICILIARIA LOS ASESINOS DEL NIÑO DE BARRIO 26 DE MARZO: SU MADRE PIDE JUSTICIA

A fines de junio, el asesinato de Fernando Tobares conmocionó a Salta, porque el niño de 12 años fue baleado en la puerta de su casa en barrio 26 de Marzo y murió horas más tarde. Su madre afirma que los asesinos de Fernando cumplirán prisión domiciliaria y pide justicia. “No mataron a un perro, mataron a mi hijo”, dijo la señora con impotencia.

Por Canal 9 Multivisión, Noemí, la madre de Fernando Tobares, reclamó justicia por el niño asesinado a balazos en la puerta de su domicilio. “No mataron un perro, mataron a mi niño. ¿Por qué los sueltan? Se van a venir de noche para acá, a molestar al barrio. ¿Por qué los sueltan? No mataron a un perro, mataron a mi hijo, nadie me lo va a devolver“, señaló la señora porque los atacantes de Fernando cumplirían prisión domiciliaria.

La mujer comentó que tras el asesinato de su hijo quedó con asistencia psicológica y volvió a pedir que los atacantes del nene sigan presos. “¿Quieren que maten a otros chicos? Los chicos tienen derecho a ir al playón a jugar a la pelota y no pueden salir porque los otros andan afuera. Lo único que pido es que cumplan adentro, porque salen a hacer líos. No queremos que maten a otro niño, eso le pido al juez”, indicó la mujer con evidentes complicaciones para expresarse y con lágrimas en los ojos.

Finalmente, Noemí dijo que los vecinos no pueden caminar por el lugar, porque esta barra se junta en las esquinas. “Siguen haciendo esas juntaderas, se ríen de la gente, se ríen de nosotros. No podemos caminar por aquí porque ellos están ahí y mataron a mi niño”, detalló.

Por otro lado, su tía también se dirigió al juez que compete en la causa y le pidió que se ponga la mano en el corazón. “Piense en el dolor de mi hermana y de nosotros. ¿Por qué les tienen que dar la libertad? El asesino está identificado, pero él vino con un grupo de 12 o 15 personas. Solamente hay 6 detenidos. ¿Dónde están los otros? Dicen que están investigando pero los están liberando y esto no es justo”, finalizó.

Luego del fallecimiento de Fernando, la fiscal penal, Ana Inés Salinas Odorisio, quedó a cargo de la investigación y caratuló la causa “como homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor en perjuicio del menor”. En aquel momento, fueron imputados como coautores del delito Angel Gabriel Tejerina, Nahuel Morales, César Morales, Facundo Morales, Sebastián Meriles y un menor de 15 años fue imputado como autor del delito.

El 25 de junio de este año, todos ellos debían declarar, pero solamente lo hizo el menor y el resto de los imputados prestaron declaración de forma escrita.