DALMA MARADONA CONTRA LEOPOLDO LUQUE: «SOS UNA RATA»

En medio de la investigación de la Justicia que busca determinar si una mala praxis provocó la muerte de Diego Maradona, su último médico Leopoldo Luque, que está muy complicado a nivel judicial, pidió disculpas por los audios en los que se lo escucha refiriéndose de manera lamentable a su paciente.

A diferencia de Claudia y Gianinna, Dalma Maradona le hizo frente a Luque tildándolo de «rata» a través de sus stories de Instagram y remarcó que no descansará hasta que se haga justicia. «Cada vez que aparezcas para limpiar tu imagen voy a aparecer yo para recordarle a todos quién sos y qué hiciste. Cualquier persona que ama a mi papá jamás te va a perdonar nada», escribió, muy enojada.

Acto seguido, lo describió sin filtro. «Sos una rata y la Justicia se va a encargar de vos. No solo hablaste horrible de él sino que no hiciste bien tu trabajo por cholulo, ineficiente y mierda. La van a pagar todos los que te bancaron, tus cómplices, todos», siguió.

Y se despidió redoblando la apuesta en su contra. «¿6 meses para pedir perdón? Sos un cínico hijo de puta. Si te queda un poco de respeto, hacé silencio. Cholulo asqueroso», cerró.