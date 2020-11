DALMA MARADONA ENOJADÍSIMA CON EL MÉDICO DE DIEGO POR DIFUNDIR LA IMAGEN DE SU PAPÁ

El médico Leopoldo Luque y las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, hicieron un contrato tácito: no publicar ni filtrar fotos del ex jugador durante sus días en la clínica.

Sin embargo, el doctor -que lo operó de un hematoma subdural- hizo caso omiso del pedido de las jóvenes y publicó desde la Clínica Olivos la primera foto con el Diez tras su intervención.

Dalma, enojadísima, hizo un fuerte descargo a través de Instagram y apuntó contra el médico. “Habíamos quedado en que iban a cuidar la privacidad”, comenzó muy disgustada la actriz.

“Habíamos quedado que TODOS íbamos a preservarlo y alguien publicó una foto… Hay cosas que jamás voy a entender… Me enfoco en acompañarlo porque es un camino largo y hay mucho por hacer. Como siempre les digo, no me alcanza la vida para agradecer tanto amor hacia mi papá”, explicó.

Además, mostró una remera que le regaló una amiga de su papá jugando al fútbol. “Una amiga me regaló esta remera y hoy yo les quiero mandar este abrazo de gol a todos los que rezaron y nos mandaron los mejores deseos para que mi papá se pueda recuperar. Nunca estuvo en mi hacerme la misteriosa pero teniendo a una persona tan importante en terapia intensiva me parecía que lo más correcto era que hablaran los médicos”, expresó.