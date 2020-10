DAMIÁN DE SANTO HABLÓ LUEGO DE SER ACUSADO DE “USURPADOR”

El reconocido actor Damián de Santo se refirió a la acusación que pesa sobre él, luego de que un hombre lo denunciara asegurando que el actor usurpó uno de los terrenos donde montó su complejo de cabañas, en la localidad de Villa Giardino, Córdoba.

“Estamos en juicio. Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo puede hacer me parece que no suma. Al contrario, podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador”, dijo

Luego aseguró que él no hace “las cosas por izquierda jamás” y agregó que todo lo que el presunto damnificado dijo en televisión, deberá decirlo ante el juez: “Espero que el tema se defina legalmente y no por los medios. Usa la coyuntura para hablar mal de mí, de manera infundada porque hay un juicio, no hay una decisión judicial”.

Lucas Berubie el denunciante, explicó que uno de los lotes de unos mil metros donde De Santo hizo su emprendimiento es en realidad de su familia, cosa que deberá demostrar ante la justicia.