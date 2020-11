DATOS QUE DUELEN: 6 MILLONES DE ARGENTINOS “NO TIENEN UN BAÑO DIGNO”

El Día del Inodoro fue creado por la ONU para generar conciencia de la importancia del acceso a la higienización. En Buenos Aires, una ONG llamada Módulo Sanitario realizó una jornada y sus referentes informaron que 6 millones de argentinos “no tienen un baño digno”.

La jornada incluyó una actividad en las redes sociales, donde aquellos que participaron de la misma podían compartir imágenes en sus respectivos perfiles, con el hashtag #NoMeAguanto. “La frase juega con una doble interpretación. No me aguanto porque todos necesitamos un baño higiénico y también porque no tolero la situación de que haya gente que no lo tenga”, explica Matias Nicolini, cofundador de la entidad que se dedica a construir “módulos sanitarios” para familias de barrios populares.

Además, Nicolini agregó: “En la Argentina son 6 millones las personas que no tienen esa posibilidad. Esta cifra que surge de los datos del último censo se corresponde con los argumentos de la ONU: un 15% de la población no tiene un baño seguro para hacer sus necesidades. En total en todo el mundo son 4.300 millones de personas”.