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DE ACUERDO AL REPORTE COVID, EN SALTA HUBO 295 NUEVOS CASOS Y SUMAN 453 MUERTES

El Ministerio de Salud de Salta emitió su reporte diario de Covid-19. Allí, las autoridades sanitarias confirmaron que hubo 295 nuevos casos positivos y las muertes suman 453.

Según los datos brindados por la Dirección de Coordinación Epidemiológica, en Salta hubo 295 nuevos infectados con coronavirus. Del total de estos pacientes, 88 son sospechosos; 15 son de contactos estrechos y los demás están en investigación.

Los decesos por Covid-19 en Salta ascienden a 453 desde que comenzó el aislamiento. Hay 210 pacientes internados en terapia intensiva y 91 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La cifra total de contagios subió a 14.139 y ya se recuperaron 10.963 personas.

EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:

Fecha de Actualización: 07/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 153
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 27
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 13
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 1
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 59
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 1 44
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 3
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 34
CACHI 0 27
PAYOGASTA 0 7
DEPARTAMENTO CAFAYATE 7 72
CAFAYATE 7 72
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 155 7406
ATOCHA 1 15
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 150 7084
VILLA SAN LORENZO 4 303
DEPARTAMENTO CERRILLOS 17 568
CERRILLOS 12 430
LA ISLA 0 2
LA MERCED 5 123
SAN AGUSTIN 0 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 141
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 1 53
EL CARRIL 7 87
EL MOLLAR 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 12 852
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 4 152
COBOS 0 2
EL BORDO 1 87
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 7 607
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 21 1627
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 3 171
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 1 145
GENERAL BALLIVIAN 0 10
GENERAL MOSCONI 0 128
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 13 275
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 4 861
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 19
GUACHIPAS 1 19
DEPARTAMENTO IRUYA 0 63
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 52
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 11 174
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 40
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 10 133
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 9
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 8 84
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 7 70
LA VIÑA 1 11
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 157
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 136
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4
TOLAR GRANDE 0 15
DEPARTAMENTO METÁN 6 166
EL GALPON 0 20
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 6
SAN JOSE DE METAN 6 134
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 14
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 0 5
DEPARTAMENTO ORÁN 30 1948
AGUAS BLANCAS 0 34
COLONIA SANTA ROSA 2 225
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 0 61
PICHANAL 1 83
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 27 1509
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 122
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 55
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 55
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 447
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 4 224
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 47
ROSARIO DE LERMA 8 174
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 11
ANGASTACO 0 10
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 16
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 6
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 295 14139

 

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