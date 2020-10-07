DE ACUERDO AL REPORTE COVID, EN SALTA HUBO 295 NUEVOS CASOS Y SUMAN 453 MUERTES

El Ministerio de Salud de Salta emitió su reporte diario de Covid-19. Allí, las autoridades sanitarias confirmaron que hubo 295 nuevos casos positivos y las muertes suman 453.
Según los datos brindados por la Dirección de Coordinación Epidemiológica, en Salta hubo 295 nuevos infectados con coronavirus. Del total de estos pacientes, 88 son sospechosos; 15 son de contactos estrechos y los demás están en investigación.
Los decesos por Covid-19 en Salta ascienden a 453 desde que comenzó el aislamiento. Hay 210 pacientes internados en terapia intensiva y 91 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. La cifra total de contagios subió a 14.139 y ya se recuperaron 10.963 personas.
EL DETALLE POR DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD:
|Fecha de Actualización: 07/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|5
|153
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|1
|27
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|13
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|1
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|3
|59
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|1
|44
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|3
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|34
|CACHI
|0
|27
|PAYOGASTA
|0
|7
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|7
|72
|CAFAYATE
|7
|72
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|155
|7406
|ATOCHA
|1
|15
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|150
|7084
|VILLA SAN LORENZO
|4
|303
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|17
|568
|CERRILLOS
|12
|430
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|5
|123
|SAN AGUSTIN
|0
|13
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|8
|141
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|1
|53
|EL CARRIL
|7
|87
|EL MOLLAR
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|12
|852
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|4
|152
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|1
|87
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|7
|607
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|21
|1627
|ACAMBUCO
|0
|2
|AGUARAY
|3
|171
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|1
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|1
|145
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|10
|GENERAL MOSCONI
|0
|128
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|13
|275
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|4
|861
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|1
|19
|GUACHIPAS
|1
|19
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|63
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|0
|52
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|11
|174
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|1
|40
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|10
|133
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|10
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|9
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|8
|84
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|7
|70
|LA VIÑA
|1
|11
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|1
|157
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|1
|136
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|4
|TOLAR GRANDE
|0
|15
|DEPARTAMENTO METÁN
|6
|166
|EL GALPON
|0
|20
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|6
|SAN JOSE DE METAN
|6
|134
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|14
|MOLINOS
|0
|9
|SECLANTAS
|0
|5
|DEPARTAMENTO ORÁN
|30
|1948
|AGUAS BLANCAS
|0
|34
|COLONIA SANTA ROSA
|2
|225
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|61
|PICHANAL
|1
|83
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|27
|1509
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|122
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|2
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|55
|LA UNION
|0
|4
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|46
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|55
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|55
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|12
|447
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|4
|224
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|47
|ROSARIO DE LERMA
|8
|174
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|11
|ANGASTACO
|0
|10
|ANIMANA
|0
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|16
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|6
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|295
|14139