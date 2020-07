DE ROSSI QUIERE VOLVER A BOCA COMO ENTRENADOR

Seis meses después de abandonar la Argentina, Daniele De Rossi rompió el silencio. Luego de haber estado un semestre en Boca, con 7 partidos jugados y un gol, el italiano, ahora ya retirado, manifestó su deseo de volver al Xeneize, pero como entrenador.

En una entrevista con el diario La Nación, De Rossi manifestó: “Tengo en mi cabeza la idea de volver como entrenador de Boca, sí o sí. Puedo ser el último de la lista, pero mi idea es esa. Si las cosas seguían bien, ya había quedado con Nico (Burdisso) que iba a empezar mi carrera de entrenador en las inferiores del club. Eso fue antes de que empezaran los pequeños problemas familiares. El día que firmé la rescisión estaba en las oficinas de la Bombonera, y de repente levanté la cabeza y estaba la Copa Libertadores ahí, en una vitrina. Y me dije: “no dejé lo que podía dejar como futbolista, no dejé nada, por eso quiero volver como entrenador porque este club está en mi corazón”. Las vueltas de la vida dirán, pero mi deseo es dirigir a Boca… A Paolo Goltz ya le dije que lo quiero como ayudante de campo, y me tendrá que cebar unos buenos mates”, dijo desde Roma.

Muchos tildan que la llegada del italiano a la Ribera fue puro humo. El pobre rendimiento del campeón del mundo en Alemania 2006 le dio la razón a sus críticos… ¿cómo tomarán ahora esta radical idea?