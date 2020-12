DE VERDAD… ¿CUÁNTAS MUJERES MUEREN POR ABORTOS EN UN AÑO EN LA ARGENTINA?

Esta tarde dio inicio el debate de la Ley de Aborto Legal en el Senado de la Nación, proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El motivo para tal iniciativa es, supuestamente, evitar la muerte de mujeres por abortos clandestinos, pero el aborto está lejos de ser una de las principales causas de lo que se conoce como “mortalidad materna” para el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo a las estadísticas que arroja un informe sobre Natalidad y Mortalidad, elaborado por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación en el 2018 se registraron 257 muertes maternas.

El informe oficial contundentemente revela que, del total de muertes maternas, el 13 % se produjo por “embarazo terminado en aborto”, lo que representa 33 fallecimientos de mujeres gestantes. El texto describe exactamente que: “La tendencia de la composición de la mortalidad materna permite observar desde 2005, que las muertes por embarazo terminado en aborto se han reducido en un 62%”.

Pese a estos datos oficiales el Gobierno nacional elevó este proyecto de ley al Congreso de la Nación para legalizar el aborto. Lo que queda claro es que de ningún modo esto se trata de bajar la mortalidad materna, pero si es dramático el genocidio de cientos de miles de niños inocentes.

De hecho, el presente proyecto de ley es obvio que no tiene como fin la despenalización, ya que esa figura de hecho no existe (ninguna mujer va presa por haber abortado) Evidentemente se trata de una maniobra política sustentada en una minoría de la población y en varios medios de comunicación que no se ocupan de informar la verdad sobre la cantidad de mujeres que mueren por año en la Argentina por abortos clandestinos. Si son 33 y cada una es lamentable , pero cuanto más la de los niños inocentes.

DATOS ESTADISTICOS: MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN