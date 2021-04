POR DISPOSICIONES EN EL AMBA SE REPROGRAMÓ LA FECHA DE LA COPA DE LA LIGA

La décima fecha de la Copa de la Liga Profesional comenzó con dos victorias en la jornada de viernes. En Córdoba Talleres goleó 3 a 0 a Unión y Rosario Central venció 1 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata, en tanto que están jugando Vélez y Huracán y más tarde River visitará a Central Córdoba en Santiago.

Debido a las disposiciones del presidente Alberto Fernández para el Área Metropolitana de Buenos Aires, ningún partido puede comenzar pasadas las 18:00 en el AMBA, por lo que varios partidos debieron ser reprogramados. A continuación los cambios:

Copa de la Liga Profesional – 10º fecha – Partidos:

Viernes:

Talleres 3 (Franco Fragapane, Nahuel Tenaglia y Guilherme Parede) Unión 0

Aldosivi 0 Rosario Central 1 (Diego Zabala)

18:00: Vélez vs Huracán – Zona 2

21:30: Central Córdoba vs River – Zona 1

Sábado:

13:30: Sarmiento vs Lanús – Zona 2

15:45: San Lorenzo vs Argentinos – Zona 1

18:00: Boca vs Atlético Tucumán – Zona 2

20:15: Newell’s vs Patronato – Zona 2

Domingo:

13:30: Arsenal vs Racing – Zona 1

15:45: Estudiantes vs Gimnasia – Interzonal

18:00: Independiente vs Defensa y Justicia – Zona 2

21:00: Colón vs Godoy Cruz – Zona 1

Lunes:

18:00: Banfield vs Platense – Zona 1