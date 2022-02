Del Potro confirmó que se retira del tenis

Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia que transitó su carrera acosado por las lesiones, confesó hoy que su retiro es inminente y que no planea más allá de sus dos próximos torneos, el Argentina Open y el ATP 500 de Río de Janeiro.

“Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla“, expresó Del Potro.

El tandilense, de 33 años, ofreció una rueda de prensa en una de las salas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, escenario del próximo Argentina Open en el que regresará al circuito luego de 965 días y tras haberse sometido a cuatro operaciones en la rótula derecha. “Hasta acá llegué aguantando esto”, confesó “Delpo” luego de tomar la palabra y antes de quebrarse en un llanto al comunicar el mensaje que tenía preparado.

El tenista no juega al tenis en el circuito desde junio de 2019 debido a una lesión en la rodilla derecha que requirió cuatro cirugías y reaparecerá el martes en el estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo en un partido ante su compatriota Federico Delbonis.

A este regreso en el Argentina Open le sumará la semana siguiente, desde el 14 de febrero, el certamen de Río de Janeiro, aunque no ve un futuro más allá de esos dos torneos. “Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar”, confesó el campeón del US Open 2009 y ex número tres del planeta.

Del Potro sorprendió con su decisión de ponerle una pausa a su carrera, luego de las operaciones en la rodilla derecha que se sumaron a un calvario que había comenzado hace una década con la primera de las tres cirugías en la muñeca izquierda, y antes había sido sometido a otra en la derecha.

“Siempre quise despedirme en una cancha y no acá en la sala de prensa, por eso elegí estar en el ATP de Buenos Aires y desde noviembre que me vengo preparando para jugarlo. No encontré un lugar mejor para despedirme, en las próximas semanas veré que hago con mi futuro”, añadió Del Potro visiblemente emocionado y tomándose pausas para recomponer su postura.