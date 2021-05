DENUNCIAN LA MUERTE DE UN JOVEN EN LA ALCAIDÍA:»ESTABA ENFERMO Y LO DEJARON MORIR»

Patrocinia es mamá de Gastón Cardozo de 25 años, quien falleció dos semanas atrás tras venir padeciendo un cuadro clínico grave. La mujer asegura que no recibió asistencia en la Alcaídia pese a solicitarlo en forma personal. «Es un horror como los tratan, como duermen, no le dejan ingresar ropa de abrigo con este frío, hay comidas que nosotros le llevamos que no les ingresan, y bueno todo desesperante. Otra persona me dijo que mi hijo falleció en la Alcaidía» dijo entre lágrimas pidiendo justicia.