DENUNCIARON PENALMENTE A FERNANDO IGLESIAS POR SU ATAQUE MISÓGINO A FLORENCIA PEÑA

Florencia Peña fue objeto de duras críticas y denunció al diputado nacional por Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, por la «violación de deberes de funcionario público en el marco de violencia de género».

La causa recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. La actriz exige el pago de 30 millones de pesos en concepto de indemnización.

Según informó el programa Intrusos Peña es representada por el abogado Fernando Burlando. “Por la presente vengo a formular denuncia de incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. Por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, mediática, institucional y simbólica contra la mujer”, sostiene el texto legal que se mostró.

La denuncia aclara el contexto de la visita de la conductora a la casa presidencial. “A mediados de mayo de 2020, la denunciante visitó al Presidente en la quinta residencial de Olivos guardando los protocolos de rigor y con el único propósito a desarrollar estrategias en miras a mejorar la industria audiovisual”.

Peña se refirió el lunes, en su programa, a las agresiones que recibió en las redes sociales en los últimos días. “Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿Por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del Presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente, ¿de verdad?”, alegó.