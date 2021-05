DESDE ADUANEROS A FUNEBREROS, LOS SECTORES QUE LE EXIGEN AL GOBIERNO SER VACUNADOS

Sostienen que sus actividades son esenciales y que deben recibir dosis. Futbolistas, judiciales y colectiveros se suman a los reclamos.

El Monitor Público de Vacunación contaba 8.820.691 de aplicaciones de vacunas contra el coronavirus al viernes 7 de mayo, cerca de las 8 AM. De esa cifra, solo 1.265.305 personas en el país habían recibido las dos dosis. No es el número que soñó el Presidente o, al menos, anunció. A esta altura, no es un secreto que el plan de inmunización del Gobierno padece severas demoras, con un costo político extra que todavía pesa: el escándalo del vacunatorio VIP en el Hospital Posadas.

En este contexto, cuando aún no se completó la totalidad de vacunación de médicos, docentes e integrantes de las fuerzas de seguridad, otros sectores pujan por recibir las dosis.

“Somos 5500 aduaneros. Presenciales, un 70%. Contagiados, 20% aproximadamente. Más de 2000 puestos operativos: puertos, aeropuertos, plantas automotrices, pasos fronterizos, zonas franca, embarcados tema combustibles pesca, aduanas domiciliarias, depósitos fiscales, terminales portuarias, correo postal, entre otros”, contextualizan los trabajadores de la Aduana, que dependen de la AFIP y le reclaman al Ministerio de Salud ser incluidos en el plan de inmunización.

Y siguen: “Recibimos todo el material sanitario incluso las vacunas y ni siquiera el personal de Ezeiza está vacunado. Entendemos que somos personal estratégico, pero fuimos excluidos del plan de vacunación nacional”, detallaron.

“El personal aduanero está en una situación muy complicada. Tenemos muchos infectados, personal que está agotado y la situación del comercio exterior está en una etapa crítica” Desde el primer día de la pandemia, todos los días, durante 24 horas. Es imperioso que está situación se resuelva y se vacune a todo el personal”, advirtió Carlos Sueiro, secretario general de SUPARA.

A mediados de abril, los aduaneros ya habían hecho un fuerte reclamo a las autoridades sanitarias y en un comunicado titulado “Ni esenciales ni estratégicos”. Se quejan de que, en medio de la crisis, sufren destrato y falta de reconocimiento a su trabajo en el decreto publicado en el Boletín Oficial.

En ese sentido, señalaron: “Nuestro esfuerzo diario permitió y permite sostener el normal desarrollo del comercio exterior, económico, y aparato productivo de la Nación. Además del rápido diligenciamiento para el despacho de todos los insumos médicos y vacunas para hacer frente a la pandemia”. Y cierran: “Este abrupto cambio de criterio sorpresivo y desconcertante no solo devalúa la actividad aduanera, sino que menosprecia la importancia del comercio exterior en el desarrollo del país”.

Otros gremios también elevaron sus reclamos: los sindicatos UPSAFIP ( empleados jerárquicos de la AFIP), UEJN (judiciales ), STVyARA (trabajadores viales ), y UPSRA (personal de seguridad), que se sumaron a los pedidos de la Cámara Nacional Electoral, un pedido liderado por la jueza María Servini de Cubría, y a organizaciones sociales.

El de los prácticos es otro sector vinculado al comercio exterior que pide vacunas Se trata de navegantes que son expertos en la conducción de buques en vías acuáticas con mucho tráfico o complejas. En la Argentina hay 450 personas que desempeñan ese trabajo y que son los primeros en ingresar a los buques que llegan al país.