DESDE LAS 22, ARGENTINA ENFRENTA A COLOMBIA BUSCANDO LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA

La Selección Argentina enfrentará desde las 22:00 a Colombia en Brasilia, en el marco de la segunda semifinal de la Copa América. La albiceleste buscará un triunfo para avanzar a la gran final del sábado en el Maracaná, donde ya espera Brasil, verdugo ayer de Perú por 1 a 0. Será transmisión de Cielo FM 92.1 desde las 21:45.

Scaloni habló ayer en conferencia de prensa pero no confirmó aún el equipo. Las principales dudas siguen siendo la presencia o no de Cristian Romero en la zaga central (aparentemente no llegaría) y quién jugará de volante central: Guido Rodríguez o Leandro Paredes. Por otro lado, también hay interrogantes en el lateral izquierdo (Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico) y el tercer atacante (Nicolás González o Ángel Di María).

Colombia, por su parte, recupera para esta semifinal a su jugador emblema, Juan Guillermo Cuadrado, quien estuvo ausente por sanción en el duelo ante Uruguay pero hoy recuperará su puesto. Quien saldría del equipo sería el ex River Rafael Santos Borré.

El último antecedente entre ambas selecciones se dio hace casi un mes. Por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, argentinos y colombianos igualaron 2-2 en Barranquilla. Argentina lo ganaba con goles de Romero y Paredes, pero en el segundo tiempo descontó Muriel y sobre el final empató Borja de cabeza

El historial general lo domina ampliamente la Selección. A más de siete décadas del primer cruce oficial, ya disputaron 39 encuentros, con 19 triunfos para Argentina, 10 empates y nueve victorias para los colombianos. En la Copa América, el último mano a mano fue hace dos años: por la fase de grupos, Colombia ganó 2-0 con tantos de Roger Martínez y Zapata.

Si hay empate en los 90′ reglamentarios la semifinal se definirá por penales. El ganador jugará la gran final de la Copa América el sábado a las 21:00 ante Brasil en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina y William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar y Luis Díaz; Luis Muriel o Rafael Santos Borré y Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Hora: 22:00.

Estadio: Mané Garrincha, Brasilia.

TV: TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

Radio: Cielo FM 92.1.