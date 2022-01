Desde mañana todos los turnos de testeo serán a través del 148

Los turnos a través de la línea telefónica será para los nodos de cabecera de la zona norte. Lo confirmó la encargada del centro de salud de barrio Castañares, Patricia Perren.

Las largas filas de personas que esperan durante horas para hisoparse en los centros habilitados es la noticia del día desde hace semanas. Hay molestia entre los pacientes y también malos tratos hacia el personal de salud que no da a basto entre testear y colocar vacunas contra el COVID-19. Para descomprimir los espacios sanitarios y evitar en descontrol se dispuso que a partir de mañana todos los turnos para testeo en los nodos de la zona norte se canalizarán a través del 148.

Lo confirmó la encargada del centro de salud de barrio Castañares, Patricia Perren, en diálogo con Multivisión. «Hoy es el último día de atención a libre demanda y se entregan sólo 70 números para hisopar. A partir de mañana, la gente debe llamar al 148 para pedir turno para los nodos de cabecera de la zona norte. Esta medida se tomó porque la gente duerme en la calle para ser atendida y eso no está bueno. Los médicos no quieren que esto siga pasado y tampoco que los pacientes no se violenten con el personal de salud», detalló la profesional, quien además recalcó que en el centro de su salud a su cargo actualmente hay tres médicos y cuatro enfermeros «porque el resto de los trabajadores esta aislado».

En este contexto es importante recordar que desde su implementación, el 148 presentó serios inconvenientes. La línea está saturada y conseguir un turno a través de ella es una verdadera odisea. Es por eso que el Gobierno instó a compañía de telefonía celular a solucionar los inconvenientes de comunicación con la línea.