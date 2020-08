DESPEJE EN ASENTAMIENTO SAN CALIXTO: 9 POLICÍAS HERIDOS Y 9 PERSONAS ASISTIDAS

Momentos de mucha tensión y confusión se vivieron anoche en la ampliación del asentamiento denominado San Calixto, donde hubo balas de goma, corridas, piedrazos, gritos y personas heridas.

El incidente se inició alrededor de las 21 y hasta la medianoche la gente continuaba alterada, desesperada, con miedo y sin saber qué hacer. Desde mediado de mayo pasado los asentados tomaron ilegalmente un predio destinado a espacio público del barrio San Calixto y permanecen allí desde entonces. Hubo audiencias de mediación, se les advirtió que las tierras no son aptas para habitar, pero no se movieron.

“Ayer hubo una intervención policial, ya que la gente del lugar trató de ingresar con elementos para seguir construyendo y se les advirtió que no podían hacerlo, hubo enfrentamiento entre las mismas personas que viven ahí, porque algunos no estaban de acuerdo. No hubo detenidos. En este momento continúan las personas en ese lugar, y hay personal policial pero no hay desalojo. Policías sufrieron politraumatismos, fueron golpeados con elementos contundentes”, sostuvo el Crio. Miguel Velardez, Jefe de prensa de la policía.