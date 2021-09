DESPUÉS DEL MILAGRO, CONTINÚAN LOS VENDEDORES EN EL PARQUE SAN MARTÍN

Pese a que había una determinación del COE (Comité Operativo de Emergencia) que prohibía la colocación de puestos y carpas comerciales en el Parque San Martín, ayer, último día del triduo del Milagro, el parque fue un caos, no sólo por la organización sino por el amontonamiento y la gran cantidad de gente que se reunió allí durante todo el día.

Hoy, el día después del milagro, esta situación continúa. No solo que las carpas no se retiraron, sino que se están abriendo carpas nuevas que se observan llenas de productos, lo que hace sospechar que no se irán por lo menos hasta el fin de semana.

Se espera que esta situación se pueda contralar, porque fue y es un foco de contagio muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que llegaron muchos turistas de otras provincias a ese lugar, y podrían haber llegado con la variante Delta del Covid 19.