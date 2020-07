DESTACAN AL EQUIPO DEL HOSPITAL SAN BERNARDO: “SU TRABAJO ES ADMIRABLE”

El gerente del hospital San Bernardo, Pablo Salomón, participó del acto de entrega de insumos que hizo el Círculo Médico a los 6 hospitales de la ciudad de Salta. En este sentido, el médico agradeció el gesto del círculo y destacó al equipo del nosocomio. “Su trabajo es admirable”, afirmó.

Por Canal 9 Multivisión, Pablo Salomón dijo que “en épocas de pandemia, cualquier insumo es insuficiente, pero que el Círculo Médico tuvo un gran gesto con sus pares”.

En el mismo sentido, el gerente del hospital San Bernardo dijo que la pandemia “es como navegar en un barco y construirlo al mismo tiempo”. “Hay que ir viendo las necesidades y no hacer sobregastos financieros, para no adquirir cosas que no sirven para nada”, agregó.

Finalmente, Pablo Salomón destacó el trabajo que realiza el equipo de profesionales, enfermeros y todo el personal que trabaja en el hospital San Bernardo. “La verdad que el equipo de profesionales y el recurso humano es admirable, cada vez trabajamos con mayor soltura”.