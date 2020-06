DETUVIERON A LA EX SECRETARIA DE MACRI

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de Susana Martinengo, una ex secretaria de Mauricio Macri, acusada de ser parte de una red de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, en el marco de un megaoperativo en el que también detuvo a otras 21 personas incluido un ex director de contrainteligencia de la AFI.

Martinengo era la directora de Documentación Presidencial durante el gobierno de Macri. En los papeles era la persona dedicada a leer y responder las cartas enviadas al ex presidente. Pero de acuerdo a la hipótesis que maneja Villena su principal función era en realidad recibir los informes del grupo de espionaje ilegal e incluso recibirlos en persona en la Casa Rosada.

Su detención se da apenas unos días después de que Villena allanó la vivienda del ex secretario privado de Macri y presunto jefe directo de Martinengo, Darío Nieto. Fuentes de la investigación explicaron a LPO que los indicios hacen presumir que Martinengo era la encargada de recibir los informes y se encargaba de destinarlos a Nieto o al propio Macri. El análisis del celular y la computadora de Nieto no lo dejaría bien parado.

El allanamiento a Nieto generó una enorme preocupación en Macri, que el fin de semana movilizó a toda la cupula de Cambiemos para salir en defensa del ex secretario. La detención de Martinengo no hace más que cerrar el círculo sobre personas muy ligadas al ex presidente, que según fuentes consultadas por este medio está muy inquieto por lo que puedan llegar a declarar sus colaboradores.