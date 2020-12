DÍA DEL MÉDICO: “JAMÁS ESPERAMOS ALGO ASÍ”, DIJO UNA DOCTORA SALTEÑA SOBRE EL COVID

La doctora, Mónica Reinfenberg, miembro del equipo de profesionales del Centro de Salud 20 de Febrero, se refirió al trabajo que realizó todo el personal de la Salud ante el Covid-19. “Jamás esperamos algo así”, dijo la doctora salteña, quien se emocionó al hablar sobre la situación que les tocó vivir.

“Jamás nos esperamos algo así, no estábamos preparados para esto, pero es algo que nos puso Dios en el camino y también creo que este fue un año para aprender muchas cosas”, dijo Reifenberg por CANAL 9 MULTIVISIÓN. Además, remarcó que “atender pacientes fue complicado, porque había que entrar todos los días y uno pensaba que podía contagiarse”.

“Gracias a Dios no me contagié”, reconoció la doctora, pero agregó que tuvo un trabajo interesante en diferentes áreas: “en el Papa Francisco y en testeos en el Primer Nivel de Atención”. “No me contagié y tampoco mi marido, pese a que ambos trabajamos en la Salud”, agregó.

“ES INDESCRIPTIBLE LO QUE SE SIENTE CUANDO MUERE UN PACIENTE”

Al ser consultada sobre la muerte de pacientes que contrajeron Covid-19 y que estaban a su cargo, Mónica Reifenber rompió en llanto y dijo: “Es indescriptible lo que se siente cuando se muere un paciente, yo, más que nada, me organicé con un grupo de pacientes en WhatsApp para tenerlos controlados y que esto no pase, pero se nos mueren”.

Finalmente, la doctora dijo que se habla de una segunda ola de coronavirus y pidió que, si esto ocurre, “nos encuentre mejor preparados a todos, con los cuidados que tal vez no tuvimos”.